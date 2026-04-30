«Кристал Пэлас» одолел «Шахтер» (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.
В составе украинской команды единственный гол забил Олег Очеретько на 47-й минуте.
У «Кристал Пэлас» голами отметились Исмаила Сарр на 1-й минуте, Даити Камада на 58-й минуте и Йёрген Странн Ларсен на 85-й минуте.
Результат матча
Шахтёр ДДонецк1:3Кристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 1' 1:1 Олег Андреевич Очеретько 47' 1:2 Даити Камада 58' 1:3 Йёрген Странн Ларсен 85'
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо (Невертон 74'), Олег Андреевич Очеретько (Лассина Траоре 83'), Алисон Сантана, Педриньо (Артем Бондаренко 74'), Марлон Гомес (Isaque Isaque 65'), Эгиналдо, Кауан Элиас (Егор Назарина 83')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даити Камада (Хефферсон Лерма 90'), Адам Уортон, Ереми Пино (Бреннан Джонсон 73'), Жан-Филипп Матета (Йёрген Странн Ларсен 65'), Исмаила Сарр
Жёлтые карточки: Олег Андреевич Очеретько 31', Винисиус Тобиас 38' — Ереми Пино 44', Жейде Канво 56'
Ответный матч между этими командами состоится 7-го мая в Лондоне (Англия).