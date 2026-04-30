«Райо Вальекано» одержал победу над «Страсбургом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Алешандре Журавский на 54-й минуте.
Райо Вальекано — Страсбург 1:0
1:0 Александр Алемао 54'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Пате Сисс, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Хорхе де Фрутос (Серхио Камельо 88'), Иси Паласон (Альфонсо Эспино 88'), Илиас Акомах, Александр Алемао (Педро Диас 64')
Страсбург: Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре, Эндрю Омобамиделе, Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Эмануэль Эмегха (Себастиан Нанаси 84'), Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 68'), Хулио Энсисо, Диегу Морейра, Lucas Hogsberg, Mike Penders
Жёлтые карточки: Пате Сисс 38', Илиас Акомах 74', Флорьян Лежён 76', Дани Карденас 83' — Самир эль Мурабет 11', Эмануэль Эмегха 45+6', Бен Чилвел 74', Диегу Морейра 78'
Ответная игра между этими командами состоится 7-го мая в Страсбурге (Франция).