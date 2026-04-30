«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» проведут очную встречу в матче полуфинала плей-офф Лиги Европы. Поединок состоится 30 апреля в 22:00 мск на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.
«Ноттингем Форест» поднажал в концовке сезона, выдав три победы подряд, обыграв в том числе «Порту» со счетом 1:0, что и позволило команде выйти в полуфинал ЛЕ. Если сегодня хозяевам удастся избежать поражения, то они продлят серию до 9 игр.
«Астон Вилла» свою серию удержать не смогла и на выходных уступила «Фулхэму» в АПЛ. До этого команда Уная Эмери уверенно разгромила «Болонью» с общим результатом 7:1. Напомним, что бирмингемцы — главный претендент на победу в турнире.
- Котировки букмекеров: 2.85 — победа «Ноттингем Форест», 3.23 — ничья, 2.65 — победа «Астон Виллы».
- По прогнозу ИИ, победителя в этом матче выявлено не будет, игра закончится нулевой ничьей.
