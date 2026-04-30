В первом полуфинальном матче Лиги Европы португальская «Брага» вырвала победу у немецкого «Фрайбурга» со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре хозяева уже на 8-й минуте усилиями Демира Тыкназа, а уже на 16-й минуте после точного удара Винченцо Грифо результат вновь стал равным.

У «Браги» была отличная возможность выйти вперед, но Родриго Саласар на 45+2-й минуте не смог забить с пенальти.

В итоге «Брага» вырвала победу на 90+2-й минуте благодаря голу Марио Доржелеса.

Результат матча Брага Брага 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Демир Тыкназ 8' 1:1 Винченцо Грифо 16' Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Паулу Оливейра, Густаф Лагербильке, Витор Карвальо, Демир Тыкназ, Жан-Батист Горби, Жоау Моутинью, Родриго Саласар ( Фран Наварро 72' ), Пау Виктор, Рикарду Орта ( Mario Dorgeles 25' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 81' ), Юито Судзуки ( Лукас Хёлер 81' ), Иоганн Манзамби, Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович Жёлтые карточки: Витор Карвальо 16', Виктор Гомес 57' — Винченцо Грифо 18', Филипп Линхарт 45+1', Жорди Макенго 72'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 5 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 3 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 11 Фолы 13

В ответной игре команды сойдутся в Германии 7 мая.