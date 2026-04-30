В первом полуфинальном матче Лиги Европы португальская «Брага» вырвала победу у немецкого «Фрайбурга» со счетом 2:1.

«Брага»
«Брага» globallookpress.com

Открыли счет в этой игре хозяева уже на 8-й минуте усилиями Демира Тыкназа, а уже на 16-й минуте после точного удара Винченцо Грифо результат вновь стал равным.

У «Браги» была отличная возможность выйти вперед, но Родриго Саласар на 45+2-й минуте не смог забить с пенальти.

В итоге «Брага» вырвала победу на 90+2-й минуте благодаря голу Марио Доржелеса.

Результат матча

БрагаБрагаБрага1:1ФрайбургФрайбургФрайбург
1:0 Демир Тыкназ 8' 1:1 Винченцо Грифо 16'
Брага:  Лукаш Горничек,  Виктор Гомес,  Паулу Оливейра,  Густаф Лагербильке,  Витор Карвальо,  Демир Тыкназ,  Жан-Батист Горби,  Жоау Моутинью,  Родриго Саласар (Фран Наварро 72'),  Пау Виктор,  Рикарду Орта (Mario Dorgeles 25')
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Ян-Никлас Бесте,  Жорди Макенго,  Филипп Линхарт,  Маттиас Гинтер,  Филипп Треу,  Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 81'),  Юито Судзуки (Лукас Хёлер 81'),  Иоганн Манзамби,  Максимилиан Эггештайн,  Игор Матанович
Жёлтые карточки:  Витор Карвальо 16',  Виктор Гомес 57'  —  Винченцо Грифо 18',  Филипп Линхарт 45+1',  Жорди Макенго 72'

В ответной игре команды сойдутся в Германии 7 мая.