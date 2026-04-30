В первом полуфинальном матче Лиги Европы португальская «Брага» вырвала победу у немецкого «Фрайбурга» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре хозяева уже на 8-й минуте усилиями Демира Тыкназа, а уже на 16-й минуте после точного удара Винченцо Грифо результат вновь стал равным.
У «Браги» была отличная возможность выйти вперед, но Родриго Саласар на 45+2-й минуте не смог забить с пенальти.
В итоге «Брага» вырвала победу на 90+2-й минуте благодаря голу Марио Доржелеса.
БрагаБрага1:1ФрайбургФрайбург
1:0 Демир Тыкназ 8' 1:1 Винченцо Грифо 16'
Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Паулу Оливейра, Густаф Лагербильке, Витор Карвальо, Демир Тыкназ, Жан-Батист Горби, Жоау Моутинью, Родриго Саласар (Фран Наварро 72'), Пау Виктор, Рикарду Орта (Mario Dorgeles 25')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 81'), Юито Судзуки (Лукас Хёлер 81'), Иоганн Манзамби, Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович
Жёлтые карточки: Витор Карвальо 16', Виктор Гомес 57' — Винченцо Грифо 18', Филипп Линхарт 45+1', Жорди Макенго 72'
В ответной игре команды сойдутся в Германии 7 мая.