Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Отставка за три тура до конца? Мне тоже это непонятно. Они проиграли "Спартаку", но у них сейчас тяжело выиграть. Когда проигрывали до этого, были только слухи об увольнении, но он работал. Можно было до конца сезона дотерпеть с ним.

Моментами они достаточно неплохо играли. Им, наверное, не хватает мастерства в реализации, потому что создавали достаточно моментов», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ. В последних шести матчах чемпионата команда не смогла одержать ни одной победы.

Ожидается, что новым наставником нижегородского клуба станет Вадим Гаранин.