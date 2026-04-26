«Динамо» и «Сочи» представили свои составы на игру 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Расулов, Касерес, Майсторович, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Чавес, Бителло, Гомес, Тюкавин.
«Сочи»: Дегтев, Заика, Солдатенков, Марсело, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.