Матч 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лидс Юнайтед» завершился победой лондонской команды со счетом 1:0.
Гол, который принес «Челси» успех, был забит Энцо Фернандесом на 23-й минуте игры.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:0ЛидсЛидс
1:0 Энцо Фернандес 23'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Олуватосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Ромео Лавиа (Андрей Сантос 66'), Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (Коул Палмер 71'), Жоао Педро (Лиам Дилап 90'), Педру Нету
Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Паскаль Стрёйк, Джеймс Джастин (Антон Стах 46'), Бренден Ааронсон (Шон Лонгстафф 86'), Габриэль Гудмундссон, Этан Ампаду, Яка Бийол (Джо Родон 46'), Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор (Лукас Нмеча 74'), Ао Танака (Вильфред Ньонто 74')
Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 60', Коул Палмер 77', Педру Нету 90+4' — Паскаль Стрёйк 76', Этан Ампаду 78', Лукас Нмеча 84', Джейден Богл 90+4'
Теперь в финале Кубка Англии, который состоится 16 мая на стадионе «Уэмбли», «Челси» встретится с «Манчестер Сити».