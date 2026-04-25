«Бавария» в волевом стиле одолела «Майнц» (4:3) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме хозяева забили 3 безответных гола. В составе «Майнца» отличились Доминик Кор на 15-й минуте, Пауль Небель на 29-й и Шеральдо Бекер на 45+2-й минуте.

Во 2-м тайме «Бавария» сумела отыграться благодаря голам Николаса Джексона на 53-й минуте, Майкла Олисе на 73-й и Джамала Мусиалы на 80-й минуте.

На 83-й минуте мюнхенцы забили победный гол, отличился Гарри Кейн.

Результат матча Майнц Майнц 3:4 Бавария Мюнхен 1:0 Доминик Кор 15' 2:0 Пауль Небель 29' 3:0 Шеральдо Бекер 45+2' 3:1 Николас Джексон 53' 3:2 Майкл Олисе 73' 3:3 Джамал Мусиала 80' 3:4 Гарри Кейн 83' Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Стефан Пош, Сильван Видмер ( Антони Каси 80' ), Филипп Мвене, Доминик Кор ( Вильям Вик 86' ), Надим Амири ( Леннард Малоуни 80' ), Кайсю Сано, Пауль Небель ( Нельсон Вайпер 86' ), Шеральдо Бекер ( Арминдо Зиб 71' ), Филлип Тиц Бавария: Йонас Урбиг, Рафаэл Геррейру ( Йосип Штанишич 57' ), Ким Мин Джэ, Хироки Ито, Луис Диас ( Майкл Олисе 46' ), Леон Горецка, Александар Павлович ( Гарри Кейн 46' ), Альфонсо Дэвис ( Джамал Мусиала 57' ), Конрад Лаймер, Николас Джексон, Bara Sapoko Ndiaye Жёлтые карточки: Доминик Кор 20' — Конрад Лаймер 33'

Статистика матча 8 Удары в створ 6 8 Удары мимо 4 30 Владение мячом 70 4 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 14 Фолы 10

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 82 очками в активе. «Майнц» — на 10-й строчке с 34 баллами.