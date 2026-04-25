«Бавария» в волевом стиле одолела «Майнц» (4:3) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
В 1-м тайме хозяева забили 3 безответных гола. В составе «Майнца» отличились Доминик Кор на 15-й минуте, Пауль Небель на 29-й и Шеральдо Бекер на 45+2-й минуте.
Во 2-м тайме «Бавария» сумела отыграться благодаря голам Николаса Джексона на 53-й минуте, Майкла Олисе на 73-й и Джамала Мусиалы на 80-й минуте.
На 83-й минуте мюнхенцы забили победный гол, отличился Гарри Кейн.
Результат матча
МайнцМайнц3:4БаварияМюнхен
1:0 Доминик Кор 15' 2:0 Пауль Небель 29' 3:0 Шеральдо Бекер 45+2' 3:1 Николас Джексон 53' 3:2 Майкл Олисе 73' 3:3 Джамал Мусиала 80' 3:4 Гарри Кейн 83'
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Стефан Пош, Сильван Видмер (Антони Каси 80'), Филипп Мвене, Доминик Кор (Вильям Вик 86'), Надим Амири (Леннард Малоуни 80'), Кайсю Сано, Пауль Небель (Нельсон Вайпер 86'), Шеральдо Бекер (Арминдо Зиб 71'), Филлип Тиц
Бавария: Йонас Урбиг, Рафаэл Геррейру (Йосип Штанишич 57'), Ким Мин Джэ, Хироки Ито, Луис Диас (Майкл Олисе 46'), Леон Горецка, Александар Павлович (Гарри Кейн 46'), Альфонсо Дэвис (Джамал Мусиала 57'), Конрад Лаймер, Николас Джексон, Bara Sapoko Ndiaye
Жёлтые карточки: Доминик Кор 20' — Конрад Лаймер 33'
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 82 очками в активе. «Майнц» — на 10-й строчке с 34 баллами.