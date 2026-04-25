Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о победе над «Вулверхэмптоном»(1:0) в матче АПЛ.

«До определённого момента мы не могли забить. Возможно, причиной тому стало психологическое давление, мешавшее забивать и двигаться к победе… Мы потеряли пространство и порядок на поле. "Вулверхэмптону" было нечего терять. До этого в 2026 году у нас вообще не было побед, с психологической точки зрения это воспринималось непросто, но, думаю, мы заслужили победу, особенно если проанализировать игры с "Брайтоном" и "Сандерлендом".

У нас есть шанс остаться в АПЛ. Я верю, что так и будет, если мы покажем своё мастерство, но сегодня мы его не продемонстрировали. Моя работа заключается в том, чтобы помочь игрокам ощутить уверенность в себе и показать, на что они способны.

Я верю, что мы останемся в Премьер-лиге. Верю в мастерство наших футболистов и надеюсь, что эта победа может оказаться ключевой ещё и в том, чтобы перезагрузить нас морально», — цитирует Де Дзерби клубная пресс-служба.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 34 балла и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 17-ю очками — последний.