«Аугсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги со счетом 1:1.

Антон Каде вывел хозяев вперед на 44-й минуте встречи. Ритсу Доан на 66-й минуте сравнял счет, после чего ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

Результат матча

Аугсбург Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф Франкфурт

1:0 Anton Kade 44' 1:1 Рицу Доан 66'

Аугсбург: Финн Дамен, Артур Шавес, Джеффри Гауэлеу ( Крислен Матсима 86' ), Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр ( Кристиян Якич 73' ), Димитрис Яннулис, Хан-Ноа Массенго ( Мариус Вольф 73' ), Фабиан Ридер, Алексис Клод-Морис ( Мерт Кёмюр 85' ), Михаэль Грегорич ( Родригу Рибейру 59' ), Anton Kade

Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Робин Кох, Орель Аменда ( Расмус Кристенсен 82' ), Михаэль Цеттерер, Джан Узун ( Фарес Шаиби 88' ), Хуго Ларссон, Эйе Скири, Арно Калимуэндо, Эмиль Хойлунд ( Жонатан Буркардт 88' ), Love Arrhov ( Рицу Доан 46' ), Ayoube Amaimouni-Echghouyab

Жёлтые карточки: Хан-Ноа Массенго 70' — Эйе Скири 7', Рицу Доан 46'