«Аугсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги со счетом 1:1.
Антон Каде вывел хозяев вперед на 44-й минуте встречи. Ритсу Доан на 66-й минуте сравнял счет, после чего ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.
Результат матча
АугсбургАугсбург1:1Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Anton Kade 44' 1:1 Рицу Доан 66'
Аугсбург: Финн Дамен, Артур Шавес, Джеффри Гауэлеу (Крислен Матсима 86'), Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр (Кристиян Якич 73'), Димитрис Яннулис, Хан-Ноа Массенго (Мариус Вольф 73'), Фабиан Ридер, Алексис Клод-Морис (Мерт Кёмюр 85'), Михаэль Грегорич (Родригу Рибейру 59'), Anton Kade
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Робин Кох, Орель Аменда (Расмус Кристенсен 82'), Михаэль Цеттерер, Джан Узун (Фарес Шаиби 88'), Хуго Ларссон, Эйе Скири, Арно Калимуэндо, Эмиль Хойлунд (Жонатан Буркардт 88'), Love Arrhov (Рицу Доан 46'), Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Жёлтые карточки: Хан-Ноа Массенго 70' — Эйе Скири 7', Рицу Доан 46'
«Айнтрахт» набрал 43 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице, «Аугсбург» с 37 баллами опустился на 10-ю строчку в Бундеслиге.