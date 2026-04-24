25 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» ходят в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Аугсбург» на 10 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фуггеры» одолели «Байер» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Хоффенхаймом» (2:2). Да и поединок с «Гамбургом» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Аугсбург» разжился лишь одной викторией. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: «Фуггеры» нынче выглядят прилично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Аугсбург» традиционно неудачно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Орлы» еще сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Айнтрахт» на 10 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает два мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «РБ Лейпцигу» (1:3).
До того команда сумела переиграть «Вольфсбург» (2:1). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Кельн» (2:2).
При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Зато «Аугсбургу» команда не проигрывает уже два с половиной года.
В этом поединке «орлы» явно будут действовать с позиции силы. Шансы на еврозону пока не потеряны, да и в атаке команда выглядит симпатично.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аугсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
Прогноз: «Орлы» до конца бьются за попадание в шестерку, да и «Аугсбург» фактически потерял турнирную мотивацию.
Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Орлы» еще сражаются за попадание в еврокубки
- «Айнтрахт» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Аугсбург» имеет огромные проблемы с реализацией
- «Фуггеры» уже 2 с половиной года не обыгрывают «орлов»
- «Аугсбург» не победил в двух своих последних домашних матчах