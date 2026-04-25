В матче 31-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде разгромил «Анже» со счетом 3:0.
Первый мяч в этой игре забил Ли Кан Ин уже на 7-й минуте, а Сенни Маюлу удвоил преимущество парижан на 39-й минуте. Окончательный результат на табло установил Лукас Беральдо на 52-й минуте.
Отметим, что всю игру в воротах «ПСЖ» отыграл россиянин Матвей Сафонов.
Результат матча
АнжеАнже0:3ПСЖПариж
0:1 Ли Кан Ин 8' 0:2 Сенни Меюлю 39' 0:3 Лукас Бералдо 52'
Анже: Эрве Коффи, Абдулай Бамба (Bane Diatta 86'), Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа (Флоран Анен 67'), Жак Экоми, Эммануэль Бьюмла, Харис Белькебла, Пьеррик Капелле (Луи Мутон 73'), Бранко ван ден Бомен, Питер Проспер (Годюэн Койялипу 67'), Амин Сбай (Ланрой Машин 67')
ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес (Уоррен Заир-Эмери 46'), Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими (Жоау Невеш 46'), Гонсалу Рамуш, Фабиан Руис (Педро Фернандес 46'), Сенни Меюлю (Нуну Мендеш 72'), Брэдли Баркола (Ибраим Мбайе 63'), Ли Кан Ин
Жёлтая карточка: Гонсалу Рамуш 10' (ПСЖ)
Красная карточка: Гонсалу Рамуш 74' (ПСЖ)
«ПСЖ» набрал 69 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть очков. «Анже» с 34 баллами идет 13-м.