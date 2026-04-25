В матче 31-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде разгромил «Анже» со счетом 3:0.

Первый мяч в этой игре забил Ли Кан Ин уже на 7-й минуте, а Сенни Маюлу удвоил преимущество парижан на 39-й минуте. Окончательный результат на табло установил Лукас Беральдо на 52-й минуте.

Отметим, что всю игру в воротах «ПСЖ» отыграл россиянин Матвей Сафонов.

Результат матча Анже Анже 0:3 ПСЖ Париж 0:1 Ли Кан Ин 8' 0:2 Сенни Меюлю 39' 0:3 Лукас Бералдо 52' Анже: Эрве Коффи, Абдулай Бамба ( Bane Diatta 86' ), Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа ( Флоран Анен 67' ), Жак Экоми, Эммануэль Бьюмла, Харис Белькебла, Пьеррик Капелле ( Луи Мутон 73' ), Бранко ван ден Бомен, Питер Проспер ( Годюэн Койялипу 67' ), Амин Сбай ( Ланрой Машин 67' ) ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес ( Уоррен Заир-Эмери 46' ), Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими ( Жоау Невеш 46' ), Гонсалу Рамуш, Фабиан Руис ( Педро Фернандес 46' ), Сенни Меюлю ( Нуну Мендеш 72' ), Брэдли Баркола ( Ибраим Мбайе 63' ), Ли Кан Ин Жёлтая карточка: Гонсалу Рамуш 10' (ПСЖ) Красная карточка: Гонсалу Рамуш 74' (ПСЖ)

Статистика матча 1 Удары в створ 10 2 Удары мимо 4 27 Владение мячом 73 4 Угловые удары 4 6 Офсайды 1 8 Фолы 3

«ПСЖ» набрал 69 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть очков. «Анже» с 34 баллами идет 13-м.