Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (1:1).

«Игроки центра поля в первом тайме сами создавали большое количество ситуаций, когда соперник встречно атаковал. Мы в простейших ситуациях теряли мячи. Было нормальное содержание игры. Да, были ошибки, но в целом это не тот матч, который можно было проигрывать, потому что и защитники хорошо играли, и нападающие соперника особенного не атаковали. Мы играли достаточно прилично», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Обе команды набрали по 24 очка, но «Акрон» расположился на 11-м месте по дополнительным показателям. «Динамо» — двенадцатое.