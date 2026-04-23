Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«По игре "Спартак" не проиграл точно. Но у "Краснодара" теперь есть самое главное — чемпионский характер. Несколько лет его не было, а сейчас клуб превратился в машину по набору очков.

Может, кому-то такие победы "Краснодара" не нравятся. Это не столько красиво, сколько надёжно. В первом тайме с "Зенитом" они играли хуже, но перетерпели и дожали. В прошлом туре дожали "Балтику" в конце, очень агрессивную "Балтику". Сегодня — "Спартак", который по игре не был хуже.

"Краснодар" дожимает всех. Это чемпионский фактор. На сегодня и по игре, и по характеру — они предпочтительнее Зенита», — сказал Созин Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе, опережая «Зенит» на один балл. «Спартак» — на 5-й строчке (45).