«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Красно-белые» вышли вперед благодаря точному удару Кристофера Мартинса на 38-й минуте.

«Краснодар» сумел сравнять счет на 45+1-й минуте.  Арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака», а полузащитник «быков» Эдуард Сперцян уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

На 85-й минуте «Краснодар» и вовсе вышел вперед, отличился Жубал.

СпартакМоскваСпартак1:2КраснодарКраснодарКраснодар
0:1 J.Junior 85'
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Martins,  Maksimenko,  Denisov,  Litvinov,  Djiku,  Zobnin,  Umyarov,  Fernandes,  Barco,  Ugalde
Краснодар:  Жуан Баши,  Диего Силва,  Agkatsev,  Gonzalez Apud,  J.Junior,  Olaza,  Chernikov,  Lenini,  Krivtsov,  Spertsyan,  Cordoba
Жёлтая карточка:  J.Junior 56' (Краснодар)

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе.  «Спартак» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.