«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
«Красно-белые» вышли вперед благодаря точному удару Кристофера Мартинса на 38-й минуте.
«Краснодар» сумел сравнять счет на 45+1-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака», а полузащитник «быков» Эдуард Сперцян уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
На 85-й минуте «Краснодар» и вовсе вышел вперед, отличился Жубал.
Результат матча
СпартакМосква1:2КраснодарКраснодар
0:1 J.Junior 85'
Спартак: Маркос Маркиньос, Martins, Maksimenko, Denisov, Litvinov, Djiku, Zobnin, Umyarov, Fernandes, Barco, Ugalde
Краснодар: Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Gonzalez Apud, J.Junior, Olaza, Chernikov, Lenini, Krivtsov, Spertsyan, Cordoba
Жёлтая карточка: J.Junior 56' (Краснодар)
После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.