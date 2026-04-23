Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвел итог матча против «Акрона» (1:1).

«Для нас и для "Акрона" это плохой результат, каждая команда хотела выиграть. Но довольствуемся одним очком.

За счет чего команда преобразилась? За счет работы на сборах. А также мы поменяли менталитет футболистов.

Джавад забил и мог отличиться и раньше. У него были разные игры, но мы знали этого футболиста, его качества всем известны», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Обе команды набрали по 24 очка, но «Акрон» расположился на 11-м месте по дополнительным показателям. «Динамо» — двенадцатое.