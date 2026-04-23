Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Даниил Денисов — защитник «Спартака» globallookpress.com

«Не хватило забитых голов. Также в конце пропустили. Хороший вопрос по пенальти. Честно, не пересматривал — всё очень быстро произошло. Обернулся, а уже свисток.

"Краснодар" отскочил? Победителей не судят. Забили бы мы, победили», — передает слова Денисова Чемпионат.

«Спартак» располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Пари НН» 26-го апреля.