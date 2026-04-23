«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:1.

Артем Дзюба
Артем Дзюба

Хозяева открыли счет на 9-й минуте после гола Роберто Фернандеса. Мохаммад Хоссейннежад спас махачкалинцев от поражения точным ударом на 75-й минуте.

Результат матча

АкронТольяттиАкрон1:1Динамо МхДинамо МхМахачкала
Акрон:  Беншимол,  Gudiev,  Pestryakov,  Escoval,  Nedelcearu,  Fernandez,  Loncar,  Djurasovic,  Kuzmin,  Dzyuba,  Boldyrev
Динамо Мх:  Миро,  Volk,  Sundukov,  Alarcon,  Akhmedov,  Tabidze,  Hosseinnejad,  Glushkov,  Mrezigue,  Mastouri,  Agalarov

Обе команды набрали по 24 очка, но «Акрон» расположился на 11-м месте по дополнительным показателям.  «Динамо» — двенадцатый.