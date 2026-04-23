«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте после гола Роберто Фернандеса. Мохаммад Хоссейннежад спас махачкалинцев от поражения точным ударом на 75-й минуте.
Результат матча
АкронТольятти1:1Динамо МхМахачкала
Акрон: Беншимол, Gudiev, Pestryakov, Escoval, Nedelcearu, Fernandez, Loncar, Djurasovic, Kuzmin, Dzyuba, Boldyrev
Динамо Мх: Миро, Volk, Sundukov, Alarcon, Akhmedov, Tabidze, Hosseinnejad, Glushkov, Mrezigue, Mastouri, Agalarov
Обе команды набрали по 24 очка, но «Акрон» расположился на 11-м месте по дополнительным показателям. «Динамо» — двенадцатый.