В матче 26-го тура чемпионата России «Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.
Открыла счет в этой игре калининградская команда усилиями Дерика Ласерды на 51-й минуте встречи. Хозяева смогли восстановить статус-кво на 60-й минуте, когда автоголом отметился Кевин Андраде.
Результат матча
АхматГрозный1:1БалтикаКалининград
0:1 Derik Lacerda 51'
Ахмат: Касинтура, Ulyanov, Khlusevich, Ndong, Cake, Bogosavac, Silva, Ibishev, Samorodov, Sadulaev, Melkadze
Балтика: Илья Петров, Максим Петров, Kukushkin, Varatynov, Andrade, Filin, Beveev, Mendel, Gassama, Titkov, Derik Lacerda
Жёлтая карточка: Илья Петров 32' (Балтика)
«Балтика» с 46 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (32) — девятый.