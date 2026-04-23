В матче 26-го тура чемпионата России «Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

Открыла счет в этой игре калининградская команда усилиями Дерика Ласерды на 51-й минуте встречи.  Хозяева смогли восстановить статус-кво на 60-й минуте, когда автоголом отметился Кевин Андраде.

Результат матча

АхматГрозныйАхмат1:1БалтикаБалтикаКалининград
0:1 Derik Lacerda 51'
Ахмат:  Касинтура,  Ulyanov,  Khlusevich,  Ndong,  Cake,  Bogosavac,  Silva,  Ibishev,  Samorodov,  Sadulaev,  Melkadze
Балтика:  Илья Петров,  Максим Петров,  Kukushkin,  Varatynov,  Andrade,  Filin,  Beveev,  Mendel,  Gassama,  Titkov,  Derik Lacerda
Жёлтая карточка:  Илья Петров 32' (Балтика)

«Балтика» с 46 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (32) — девятый.