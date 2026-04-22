Комментатор Тимур Журавель оценил игру «Спартака» в весенней части сезона под руководством Хуана Карлоса Карседо.

Карседо возглавил столичный клуб в январе.

«Московский "Спартак" точно самая яркая команда этой весны по тренерским решениям. Никто не мог предположить, что Карседо будет так фантазировать с позициями игроков. Помнится, так делал Деян Станкович, но у него в этом не было осмысленности, складывалось ощущение, что это просто какой‑то хаос. Карседо как тренер в футболе явно понимает больше», — сказал Журавель «Матч ТВ».

В 26-м туре РПЛ спартаковцы сыграют дома с «Краснодаром». Встреча состоится в Москве в четверг, 23 апреля.