«Ницца» одержала победу над «Страсбургом» (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Франции.
В составе гостей дублем отметился Элье Ваи, отличившись на 51-й и 82-й минутах встречи.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург0:2НиццаНицца
0:1 Элье Ваи 51' 0:2 Элье Ваи 82' пен.
Страсбург: Эндрю Омобамиделе (Датро Давид Фофана 88'), Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел (Жессим Яссин 64'), Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Макси Ойеделе (Самуэль Амо-Амейо 72'), Диегу Морейра, Хулио Энсисо, Марсьяль Годо, Эмануэль Эмегха (Себастиан Нанаси 64'), Mike Penders
Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Морган Сансон (Али Абди 72'), Том Луше (Мохамед-Али Чо 59'), Салис Абдул-Самед, Хишем Будауи, Элье Ваи (Шарль Ванхаутте 88')
Жёлтые карточки: Эндрю Омобамиделе 30', Диегу Морейра 77' — Мохамед-Али Чо 60', Максим Дюпе 84', Хишем Будауи 90+4'
По итогам этого противостояния «Ницца» пробилась в финал Кубка Франции, где сыграет против «Ланса». «Страсбург» завершил свое выступление на турнире.