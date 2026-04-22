«Ницца» одержала победу над «Страсбургом» (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Франции.

В составе гостей дублем отметился Элье Ваи, отличившись на 51-й и 82-й минутах встречи.

Результат матча

Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Ницца

0:1 Элье Ваи 51' 0:2 Элье Ваи 82' пен.

Страсбург: Эндрю Омобамиделе ( Датро Давид Фофана 88' ), Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел ( Жессим Яссин 64' ), Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Макси Ойеделе ( Самуэль Амо-Амейо 72' ), Диегу Морейра, Хулио Энсисо, Марсьяль Годо, Эмануэль Эмегха ( Себастиан Нанаси 64' ), Mike Penders

Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Морган Сансон ( Али Абди 72' ), Том Луше ( Мохамед-Али Чо 59' ), Салис Абдул-Самед, Хишем Будауи, Элье Ваи ( Шарль Ванхаутте 88' )

Жёлтые карточки: Эндрю Омобамиделе 30', Диегу Морейра 77' — Мохамед-Али Чо 60', Максим Дюпе 84', Хишем Будауи 90+4'