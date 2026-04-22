«Ницца» одержала победу над «Страсбургом» (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Франции.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе гостей дублем отметился Элье Ваи, отличившись на 51-й и 82-й минутах встречи.

Результат матча

СтрасбургСтрасбургСтрасбург0:2НиццаНиццаНицца
0:1 Элье Ваи 51' 0:2 Элье Ваи 82' пен.
Страсбург:  Эндрю Омобамиделе (Датро Давид Фофана 88'),  Исмаэль Дукуре,  Бен Чилвел (Жессим Яссин 64'),  Абдул Уаттара,  Самир эль Мурабет,  Макси Ойеделе (Самуэль Амо-Амейо 72'),  Диегу Морейра,  Хулио Энсисо,  Марсьяль Годо,  Эмануэль Эмегха (Себастиан Нанаси 64'),  Mike Penders
Ницца:  Максим Дюпе,  Мельвен Бар,  Жонатан Клосс,  Kojo Peprah Oppong,  Абдулай Джума Бах,  Антуан Менди,  Морган Сансон (Али Абди 72'),  Том Луше (Мохамед-Али Чо 59'),  Салис Абдул-Самед,  Хишем Будауи,  Элье Ваи (Шарль Ванхаутте 88')
Жёлтые карточки:  Эндрю Омобамиделе 30',  Диегу Морейра 77'  —  Мохамед-Али Чо 60',  Максим Дюпе 84',  Хишем Будауи 90+4'

По итогам этого противостояния «Ницца» пробилась в финал Кубка Франции, где сыграет против «Ланса».  «Страсбург» завершил свое выступление на турнире.