22 апреля в 1/2 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Ницца с коэффициентом для ставки за 3.10.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» проводят скромный сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Страсбург» на 9 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гонщики» уступили «Ренну» (0:3).
До того команда уверенно переиграла «Майнц» (4:0). А вот первый поединок с немцами завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Страсбург» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Гонщики» нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует яркие поединки с провальными.
Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» бьются за выживание в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Ницца» на 4 очка оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» не уступили «Лиллю» (0:0).
До того команда не смогла переиграть «Гавр» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Страсбургу» (1:3).
При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлята» нынче приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Ницца» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и «Страсбург» команда не обыгрывает уже полтора года.
Нынче «орлятам» крайне натужно даются голы. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: «Страсбург» выглядит явно предпочтительнее соперника, да и «Ницца» нынче угодила в кризис.
Ставка: Фора «Страсбурга» -1.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Гонщики» уже полтора года не проигрывают «Ницце»
- «Ницца» не побеждает 4 матча кряду
- «Ницца» имеет заметные сложности с реализацией
- «Страсбург» до последней коллизии дома победил дважды кряду
- «Гонщики» полмесяца назад уверенно переиграли «орлят» (3:1)