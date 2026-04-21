22 апреля в 1/2 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Ницца с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» проводят скромный сезон.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Страсбург» на 9 очков отстает от еврозоны.  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Гонщики» уступили «Ренну» (0:3).

До того команда уверенно переиграла «Майнц» (4:0).  А вот первый поединок с немцами завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Страсбург» добыл 3 победы.  В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Гонщики» нынче выглядят не столь выгодно.  Команда чередует яркие поединки с провальными.

Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Ницце».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за выживание в элите.  Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» на 4 очка оторвалась от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Орлята» не уступили «Лиллю» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Гавр» (1:1).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Страсбургу» (1:3).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлята» нынче приуныли в плане результатов.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Ницца» в среднем пропускает 2 гола за матч.  Да и «Страсбург» команда не обыгрывает уже полтора года.

Нынче «орлятам» крайне натужно даются голы.  Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Страсбург» выглядит явно предпочтительнее соперника, да и «Ницца» нынче угодила в кризис.

3.10 Фора «Страсбурга» -1.5
Ставка: Фора «Страсбурга» -1.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.25 Ничья в 1 тайме
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Гонщики» уже полтора года не проигрывают «Ницце»
  • «Ницца» не побеждает 4 матча кряду
  • «Ницца» имеет заметные сложности с реализацией
  • «Страсбург» до последней коллизии дома победил дважды кряду
  • «Гонщики» полмесяца назад уверенно переиграли «орлят» (3:1)