Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Дерби "Краснодара" и "Зенита" сейчас можно назвать главным дерби России. Это первая и вторая команды РПЛ.

Второй год идет эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка. Как сравню с прошлым сезоном? Тоже была интересной», — приводит слова Сперцяна «Советский спорт».

В настоящий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и на одно очко отстает от первого «Зенита».