ПСЖ одержал победу над «Нантом» (3:0) в матче 26-го тура французской Лиги 1.
В составе парижской команды дублем отметился Хвича Кварацхелия, отличившись на 13-й и 50-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Дезире Дуэ на 37-й минуте.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч, не пропустил ни одного гола, отразив 4 удара по своим воротам.
Результат матча
ПСЖПариж3:0НантФранция. Лига 1
1:0 Хвича Кварацхелия 13' пен. 2:0 Дезире Дуэ 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 50'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Педро Фернандес, Ашраф Хакими (Лукас Эрнандес 60'), Маркос Маркиньос, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Уоррен Заир-Эмери (Фабиан Руис 60'), Жоау Невеш (Сенни Меюлю 60'), Дезире Дуэ, Усман Дембеле (Брэдли Баркола 65'), Хвича Кварацхелия (Ибраим Мбайе 65')
Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Николя Коцца, Фредерик Гильберт, Матье Акапандье (Юссеф Эль-Араби 80'), Луи Леру (Иньятиус Ганаго 65'), Ибраима Сиссоко, Йоанн Лепенан (Bahmed Deuff 73'), Маттис Аблин (Чидози Авазим 80'), Мостафа Мохамед (Демен Ассумани 65'), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Жёлтые карточки: Уоррен Заир-Эмери 35', Илья Забарный 42' — Фредерик Гильберт 46'
После этого матча ПСЖ располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 66-ю очками в активе. «Нант» — на 17-й строчке с 20-ю баллами.