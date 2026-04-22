ПСЖ одержал победу над «Нантом» (3:0) в матче 26-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

В составе парижской команды дублем отметился Хвича Кварацхелия, отличившись на 13-й и 50-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Дезире Дуэ на 37-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч, не пропустил ни одного гола, отразив 4 удара по своим воротам.

Результат матча ПСЖ Париж 3:0 Нант Франция. Лига 1 1:0 Хвича Кварацхелия 13' пен. 2:0 Дезире Дуэ 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 50' ПСЖ: Матвей Сафонов, Педро Фернандес, Ашраф Хакими ( Лукас Эрнандес 60' ), Маркос Маркиньос, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Уоррен Заир-Эмери ( Фабиан Руис 60' ), Жоау Невеш ( Сенни Меюлю 60' ), Дезире Дуэ, Усман Дембеле ( Брэдли Баркола 65' ), Хвича Кварацхелия ( Ибраим Мбайе 65' ) Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Николя Коцца, Фредерик Гильберт, Матье Акапандье ( Юссеф Эль-Араби 80' ), Луи Леру ( Иньятиус Ганаго 65' ), Ибраима Сиссоко, Йоанн Лепенан ( Bahmed Deuff 73' ), Маттис Аблин ( Чидози Авазим 80' ), Мостафа Мохамед ( Демен Ассумани 65' ), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati Жёлтые карточки: Уоррен Заир-Эмери 35', Илья Забарный 42' — Фредерик Гильберт 46'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 70 Владение мячом 30 7 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 11 Фолы 8

После этого матча ПСЖ располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 66-ю очками в активе. «Нант» — на 17-й строчке с 20-ю баллами.