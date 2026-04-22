«Ланс» на своем поле одержал победу над «Тулузой» в полуфинальной встрече Кубка Франции со счетом 4:1.
Голами в составе победителей отметились Флориан Товен (9', пен.), Ален Сен-Максимен (18'), Матье Удол (35') и Адриен Томассон (74').
Единственный мяч у гарронцев забил Сантьяго Идальго на 21-й минуте.
Результат матча
ЛансЛанс4:1ТулузаТулуза
1:0 Флорьян Товен 9' пен. 2:0 Аллан Сент-Максимен 18' 2:1 Сантьяго Идальго 21' 3:1 Матьё Юдоль 35' 4:1 Адриен Томассон 75'
Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду (Артур Масуаку 64'), Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен (Амаду Айдара 79'), Аллан Сент-Максимен (Уэсли Саид 64'), Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 72'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид (Рубен Агилар 78')
Тулуза: Хьетиль Хёуг, Джибриль Сидибе (Джейсен Расселл-Роу 64'), Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Сени Кумбасса (Ilyas Azizi 76'), Арон Дённум, Папе Диоп (Алексис Восса 64'), Кристиан Кассерес (Марио Сауэр 86'), Эмерсонн да Силва, Сантьяго Идальго (Уоррен Каманзи 76'), Dayann Methalie
Жёлтые карточки: Папе Диоп 8' (Тулуза), Кристиан Кассерес 58' (Тулуза)
«Ланс» вышел в финал Кубка Франции впервые за 28 лет, где сыграет с победителем противостояния между «Страсбургом» и «Ниццей».