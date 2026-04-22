Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Тут очень непросто что‑то предсказать. У нас в чемпионате в последних турах вообще матчи непредсказуемые: "Краснодар" потерял очки сейчас, "Зенит" тоже нестабильно набирает их.

По своей игре мне очень симпатичен "Локомотив": зрелищный футбол показывает, есть футболисты, на действия которых приятно посмотреть, они делают результат.

Но в таких матчах, когда финиш сезона и когда "Зениту" светит чемпионство, петербуржцы способны собраться и на зубах вырвать победу. Они ранее делали это неоднократно, у них есть опыт добиваться результата в решающих матчах "через не могу". Думаю, так будет и в предстоящем матче. Наверное, "Зенит" выиграет — 1:0 или 2:1», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:45 мск.