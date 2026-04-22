«Бетис» на чужом поле обыграл «Жирону» в матче 33-го тура Ла Лиги — 3:2.
Голами в составе победителей отметились Марк Рока (23'), Эз Абде (63') и Родриго Рикельме (80'). У хозяев забитыми мячами отличились Виктор Цыганков (7') и реализовавший пенальти Аззедин Унахи (67').
Результат матча
ЖиронаЖирона2:3БетисСевилья
1:0 Виктор Цыганков 7' 1:1 Марк Рока 23' 1:2 Абде Эззальзули 63' 2:2 Аззедин Унаи 68' пен. 2:3 Родриго Рикельме 80'
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Хьюго Ринкон 84'), Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Франсиско Пейнадо (Хоэль Рока 66'), Аксель Витсель, Иван Мартин (Тома Лемар 84'), Виктор Цыганков, Клаудио Эчеверри (Кристиан Стуани 73'), Аззедин Унаи
Бетис: Альваро Вальес, Натан, Марк Бартра, Джовани Ло Чельсо (Седрик Бакамбу 46'), Пабло Форнальс (Эктор Бельерин 75'), Марк Рока, Софьян Амрабат, Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Родриго Рикельме 46'), Абде Эззальзули, Айтор Руйбаль (Иско 75')
Жёлтые карточки: Аззедин Унаи 79' — Джовани Ло Чельсо 9', Седрик Бакамбу 50', Родриго Рикельме 79'
«Бетис» закрепился на пятом месте в Ла Лиге, набрав 49 очков. «Жирона» с 38 баллами осталась на 11-й строчке в турнирной таблице.