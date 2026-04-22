«Рубин» одержал гостевую победу над московским «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол у казанской команды забил Жак-Жюльен Сиве на 19-й минуте.

Результат матча

ДинамоМоскваДинамо0:1РубинРубинКазань
Динамо:  Давид Рикардо,  Битело,  Leshchuk,  Caceres,  Marichal,  Skopintsev,  Glebov,  Fomin,  Gladyshev,  Miranchuk,  Tyukavin
Рубин:  Staver,  Lobov,  Vujacic,  Maldonado,  Arroyo Cordoba,  Hodza,  Saavedra,  Rozhkov,  Gripshi,  Siwe,  Bezrukov

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.  «Динамо» М — на 8-й позиции с 35-ю баллами.