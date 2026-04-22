«Рубин» одержал гостевую победу над московским «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол у казанской команды забил Жак-Жюльен Сиве на 19-й минуте.
ДинамоМосква0:1РубинКазань
Динамо: Давид Рикардо, Битело, Leshchuk, Caceres, Marichal, Skopintsev, Glebov, Fomin, Gladyshev, Miranchuk, Tyukavin
Рубин: Staver, Lobov, Vujacic, Maldonado, Arroyo Cordoba, Hodza, Saavedra, Rozhkov, Gripshi, Siwe, Bezrukov
После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Динамо» М — на 8-й позиции с 35-ю баллами.