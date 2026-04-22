«Борнмут» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
У хозяев голы забили Эли Крупи на 60-й минуте и Райан на 86-й минуте.
На 68-й минуте игрок «Лидса» Джеймс Хилл оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
На 90+7-й минуте гостям удалось сравнять счет благодаря точному удару Шона Лонгстаффа.
Результат матча
1:0 Eli Junior Kroupi 60' 2:0 Rayan 86' 2:1 Шон Лонгстафф 90+7'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Райан Кристи (Тайлер Адамс 73'), Дэвид Брукс (Rayan 67'), Маркус Таверньер, Эванилсон, Eli Junior Kroupi (Амин Адли 73')
Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл (Джо Родон 46'), Паскаль Стрёйк, Джеймс Джастин, Бренден Ааронсон (Шон Лонгстафф 84'), Габриэль Гудмундссон, Этан Ампаду, Яка Бийол (Вильфред Ньонто 64'), Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор (Лукас Нмеча 64'), Ао Танака (Жоэль Пироэ 89')
Жёлтые карточки: Eli Junior Kroupi 25' (Борнмут), Алекс Хименес 41' (Борнмут), Эванилсон 90+5' (Борнмут)
После этого матча «Борнмут» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Лидс» — на 15-й позиции с 40 баллами.