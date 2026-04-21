Атакующий полузащитник «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон‑Одои пропустит оставшиеся игры сезона.

В ответной игре четвертьфинала Лиги Европы УЕФА с «Порту» (1:0) он получил травму четырёхглавой мышцы бедра правой ноги, и после углублённого медобследования стало ясно, что необходима операция.

«Ожидается, что Каллум вернётся к полноценным тренировкам в предсезонный период, все в клубе желают ему скорейшего выздоровления», — сказано на официальном сайте «лесников».

Всего в этом сезоне 25‑летний вингер провёл 43 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Сейчас на рынке его оценивают в 30 млн евро.