«Брайтон» на своем поле одержал победу над «Челси» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 3:0.

Ферди Кадиоглу
Ферди Кадиоглу

Первый гол в матче забил Ферди Кадиоглу на третьей минуте встречи. Джек Хиншелвуд удвоил преимущество гостей на 56-й минуте.  В компенсированное время Дэнни Уэлбек установил окончательный счет.

Результат матча

Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Альбион1:0ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Ферди Кадиоглу 3'
Брайтон энд Хоув Альбион:  Барт Вербрюгген,  Ян Паул ван Хекке,  Оливье Боскальи,  Матс Виффер (Йоэл Велтман 46'),  Ферди Кадиоглу,  Карлос Балеба,  Паскаль Грос,  Янкуба Минте,  Джек Хиншелвуд,  Каору Митома,  Жоржиньо Рюттер
Челси:  Роберт Санчес,  Марк Кукурелья,  Мало Гюсто,  Йоррел Хато,  Энцо Фернандес,  Ромео Лавиа,  Мойсес Кайседо,  Весли Фофана (Алехандро Гарначо 46'),  Трево Чалоба,  Педру Нету,  Лиам Дилап
Жёлтая карточка:  Весли Фофана 45+1' (Челси)

«Чайки» поднялись на шестое место в АПЛ, набрав 50 очков.  «Синие» с 48 баллами опустились на седьмую строчку в турнирной таблице.