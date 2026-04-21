«Брайтон» на своем поле одержал победу над «Челси» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 3:0.
Первый гол в матче забил Ферди Кадиоглу на третьей минуте встречи. Джек Хиншелвуд удвоил преимущество гостей на 56-й минуте. В компенсированное время Дэнни Уэлбек установил окончательный счет.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув1:0ЧелсиЛондон
1:0 Ферди Кадиоглу 3'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Оливье Боскальи, Матс Виффер (Йоэл Велтман 46'), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Янкуба Минте, Джек Хиншелвуд, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо, Весли Фофана (Алехандро Гарначо 46'), Трево Чалоба, Педру Нету, Лиам Дилап
Жёлтая карточка: Весли Фофана 45+1' (Челси)
«Чайки» поднялись на шестое место в АПЛ, набрав 50 очков. «Синие» с 48 баллами опустились на седьмую строчку в турнирной таблице.