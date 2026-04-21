«Брайтон» на своем поле одержал победу над «Челси» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил Ферди Кадиоглу на третьей минуте встречи. Джек Хиншелвуд удвоил преимущество гостей на 56-й минуте. В компенсированное время Дэнни Уэлбек установил окончательный счет.

Результат матча Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Челси Лондон 1:0 Ферди Кадиоглу 3' Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Оливье Боскальи, Матс Виффер ( Йоэл Велтман 46' ), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Янкуба Минте, Джек Хиншелвуд, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо, Весли Фофана ( Алехандро Гарначо 46' ), Трево Чалоба, Педру Нету, Лиам Дилап Жёлтая карточка: Весли Фофана 45+1' (Челси)

Статистика матча 4 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 7 Фолы 4

«Чайки» поднялись на шестое место в АПЛ, набрав 50 очков. «Синие» с 48 баллами опустились на седьмую строчку в турнирной таблице.