Бывший российский футболист Роман Шишкин высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство РПЛ после ничейного результата в матче 25-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Ожидалось, что для "Краснодара" не будет лёгкой игры. Понятное дело, что команда на ходу и играет дома, но мы все знаем "Балтику" в этом сезоне. То, что она показала сегодня, команда показывала на протяжении всего сезона. Это очень напряжённая игра, борьба на каждом участке поля.

"Краснодар" пропустил и быстро отыгрался. Однако второй гол — ошибка. Не понимаю, почему Тормена не покатил мяч Агкацеву назад. "Привезли" сами себе. Удача оказалась на стороне "быков", потому что отыгрались и свели матч к ничьей. Понятно, что "Краснодар" хотел выиграть, подходит финальная часть борьбы за чемпионство. "Краснодар" потерял очки, но я говорил, что если только сами себе придумают. Сегодня "привезли" гол. Однако думаю, что всё ещё может измениться», — сказал Шишкин Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе, отставая от «Зенита» на один балл.