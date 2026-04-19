Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров подвел итог матча с «Краснодаром» (2:2).

«Я благодарен своей команде сегодня. Отдали все силы, все, что могли. Просто обидно опять пропускать в дополнительное время. А так — большие молодцы.

За что борется команда? Это оценивать не мне, но мы в команде и не сомневались с начала сезона, что можем бороться за верх таблицы», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Балтика» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.