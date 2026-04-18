Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1).

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок (для соперника). Банальность, которая нас подводит.

Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. Московское «Динамо» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.