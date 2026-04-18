Форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 25-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:1).

«Не считаю, что ничья — это плохо. Это лучше, чем ничего. Такое случается, в следующем матче будем стараться еще и еще, чтобы наконец забрать три очка. Хочется большего, у меня и в контракте есть пункты, которые надо выполнять. Не подумайте, что я ищу личную выгоду, я в первую очередь думаю о команде.

С кем из команды уже есть наигранные связки? Все хороши, со всеми отлично взаимодействую. Но если выбирать одного, то его сегодня не было на поле — это Макс Шнапцев. Думаю, все видели, что у нас хорошо получается взаимодействовать на поле», — передает слова Олусегуна «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. В следующей встрече нижегородцы сыграют против «Оренбурга» 22-го апреля.