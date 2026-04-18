Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о предстоящем поединке своей команды против «Краснодара» в рамках 25-го тура РПЛ.

«В большинстве случаев против Кордобы будет действовать Кевин Андраде. Но думаю, что и другие наши защитники в габаритах не уступят.

Здесь зависит от того, про какую мы зону говорим. Если это зона у ворот, то мы вообще не хотим, чтобы мяч туда попадал. У нас будет игра построена так, чтобы мяч больше находился на половине поля "Краснодара".

Поэтому Кордоба в центре поля — это не такая опасность, как у штрафной», — сказал Нагайцев «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Балтикой» состоится завтра, 19-го апреля в 19:30 мск.

После 24-х туров в РПЛ «быки» занимают 1-е место в таблице с 53 очками в активе. «Балтика» располагается на 4-й позиции с 44 баллами.