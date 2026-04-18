Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением об игре «бело-голубых» в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Фрагмент матча «Пари НН» — «Динамо» М t.me/fcdynamo

«Ничья в этом матче — отрицательный результат для "Динамо", учитывая, что концовку встречи команда играла в большинстве. Более того, в день рождения "Динамо" они обязаны были побеждать. И, разумеется, мне очень не нравится, что все опасные моменты приходят со стандартных положений: хотелось бы, чтобы "Динамо" с игры их больше создавало.

Какими сейчас видятся перспективы команды? Самое главное — Кубок. Там, понятное дело, придется тяжело. А так, цепляться за седьмое место», — сказал Гранат «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Рубина» 22-го апреля.