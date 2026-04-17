Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает пресс-служба клуба.

За нападающего отдали голоса 46,91% болельщиков. В опросе Кордоба опередил полузащитников Никита Кривцов (12%) и Эдуард Сперцян (9,82%).

Кордоба провёл выдающийся месяц: он стал первым игроком в истории «Краснодара», достигшим отметки в 100 очков по системе «гол+пас», а также впервые в карьере оформил покер — это произошло в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» (5:0). Всего в марте нападающий забил шесть мячей и сделал один ассист в пяти встречах.

«Краснодар» с 53 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Уже в воскресенье, 19 апреля, команда Мурада Мусаева сыграет дома против «Балтики».