«Ноттингем Форест» одержал победу над «Порту» (1:0) в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы.
На 8-й минуте встречи игрок «Порту» Ян Беднарек получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Единственный гол у английской команды записал на свой счет Морган Гиббс-Уайт на 12-й минуте.
Результат матча
1:0 Морган Гиббз-Уайт 12'
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Мурилло (Морато 72'), Неко Уильямс, Ола Эйна, Николас Домингес, Ибраим Сангаре, Омари Хатчинсон (Каллум Хадсон-Одои 46'), Морган Гиббз-Уайт, Дан Ндой (Никола Миленкович 65'), Крис Вуд (Игор Жезус 16'), Жаир Кунья
Порту: Диогу Кошта, Заиду Сануси (Виктор Фрохольдт 46'), Ян Беднарек, Тьяго Силва, Алберту Кошта (Алан Варела 46'), Борха Сайнс (Якуб Кивёр 46'), Габри Вейга (Франсишку Моура 46'), Пабло Росарио, Секо Фофана, Теремас Моффи (Дениз Гюль 66'), Виллиам Гомес
Жёлтые карточки: Омари Хатчинсон 40' — Теремас Моффи 32', Алберту Кошта 36', Виллиам Гомес 90'
Красная карточка: Ян Беднарек 8' (Порту)
По итогам этого противостояния «Ноттингем Форест» пробился в 1/2 финала Лиги Европы, а «Порту» завершил свое выступление на турнире.