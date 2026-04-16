Бывший нападающий «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о результатах «канониров» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, что лондонская команда пробилась в 1/2 финала турнира, пройдя в четвертьфинале «Спортинг» (1:0 и 0:0).

«Приятно видеть "Арсенал" так далеко в Лиге чемпионов. Они молодцы. Сейчас в турнире остались четыре очень сильные команды, даже трудно сказать, кто фаворит. Мы можем только рассуждать о способностях "Арсенала", на данный момент всё в их руках.

Эти ошибки, потери очков в АПЛ — нехорошо. А ведь следующая игра — с "Сити", прямым конкурентом за чемпионство. Мне кажется, всё будет зависеть от этого матча, хотя оступиться "Арсенал" может против любого соперника. В конце сезона все на нервах, знают цену ошибки. В Лиге чемпионов же всё 50 на 50. Каждая команда обладает своим стилем, есть сильные и слабые стороны. Возможно все», — сказал Глеб Чемпионату.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против мадридского «Атлетико».