В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» победила «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
На гол Исмаилы Сарра на 17-й минуте хозяева ответили точными ударами Альберта Гюдмюндссона на 30-й минуте и Шера Н'Дура на 53-й минуте.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция2:1Кристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 17' 1:1 Альберт Гудмундссон 30' пен. 2:1 Шер Ндур 53'
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо (Эдди Куадио 70'), Лука Раньери, Робин Гозенс (Luis Balbo 70'), Джек Харрисон, Роландо Мандрагора, Николо Фаджоли (Шер Ндур 46'), Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини 75'), Манор Соломон (Джованни Фаббиан 75'), Роберто Пикколи
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Жейде Канво, Максанс Лакруа (Шади Риад 41'), Крис Ричардс, Даити Камада, Адам Уортон (Хефферсон Лерма 30'), Жан-Филипп Матета (Йёрген Странн Ларсен 46'), Ереми Пино (Уилл Хьюз 74'), Исмаила Сарр
Жёлтые карточки: Марин Понграчич 40', Пьетро Комуццо 45+5', Лука Раньери 67', Шер Ндур 87', Роберто Пикколи 90+1' — Ереми Пино 40', Исмаила Сарр 53', Шади Риад 77'
В первом матче «Кристал Пэлас» выиграл у «Фиорентины» со счетом 3:0, поэтому английский клуб шагнул дальше и в полуфинале Лиги конференций сыграет против «Шахтера».