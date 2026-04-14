Клуб американской МЛС «Интер Майами», за который играет Лионель Месси, сообщил об уходе с поста главного тренера Хавьера Маскерано.

«Я хочу сообщить всем, что по личным причинам решил покинуть пост главного тренера "Интер Майами". Прежде всего я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, всех сотрудников организации за коллективные усилия, но особенно игроков, которые подарили нам незабываемые моменты.

Я навсегда сохраню в памяти наши незабываемые моменты и, где бы я ни был, буду продолжать желать клубу всего наилучшего. Я не сомневаюсь, что клуб и дальше будет добиваться успеха», — заявил Маскерано, слова которого передала пресс‑служба клуба.

41‑летний аргентинец принял под своё начало «Интер Майами» в январе 2025 года. С ним клуб добился победы в Восточной конференции и завоевал Кубок МЛС. Ранее Маскерано возглавлял молодёжную сборную Аргентины.