Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Фабио Челестини.

«Разговоры вокруг Челестини никак не воспринимаю. Я верю в своего тренера и уверен, что мы добьемся поставленных целей. Судя по тому, что я вижу, весь этот негативный фон не сказывается на команде.

Для болельщиков все может восприниматься иначе, поэтому важно сказать им, что в команде все нормально. Просто в игре с "Сочи" не удалось забить и победить», — цитирует Кругового Sport24.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.