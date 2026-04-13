Экс‑наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов считает, что Сергей Карасев не должен был удалять бразильского полузащитника Педро в центральной игре 24‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Нет умышленного действия: Педро сгибает ногу, поднимает голеностоп и уходит от этой борьбы. Это слишком лёгкое удаление. Это максимум жёлтая карточка. В целом мне очень понравилось, как работал Карасев. Он очень хорошо справлялся с ситуациями, когда в игре могло всё разгореться», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Педро получил прямую красную карточку на 76‑й минуте встречи после того, как жёстко сыграл против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна, нанеся ему удар шипами в голень.