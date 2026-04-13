Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: Ламмерс, Мазрауи, Йоро, Мартинес, Шоу, Каземиро, Угарте, Диалло, Фернандеш, Кунья, Шешко.

«Лидс»: Дарлоу, Стрейк, Бийол, Гудмундссон, Богл, Ампаду, Танака, Джастин, Эронсон, Окафор, Кальверт-Льюин.

Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го апреля в 22:00 мск.

После 31-го тура в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице с 55-ю очками в активе. «Лидс» — на 15-й строчке с 33 баллами.