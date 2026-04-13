Известный колумбийский полузащитник Хамес Родригес выиграл разбирательство по делу об уклонении от налогов в Испании, информирует El Mundo.

Налоговая полиция Испании предъявила ему обвинения от уплаты налогов в 2014 году, когда футболист перебрался в мадридский «Реал» из «Монако».

Сам игрок доказывал, что что не был налоговым резидентом страны в течение этого периода, так как проживал на территории Монако до момента объявления о переходе в мадридский клуб 22 июля 2014 года, и не имел каких-либо связей с Испанией до момента трансфера.

До этого две аппеляции Хамеса были отклонены, так как налоговые органы считали, что он получил намного больше, чем были заявлены им в Испании — 4,3 млн евро от «Реала» и 11 млн евро за имиджевые права против 2,2 млн евро от «Монако».

Суд пришел к выводу, что Хамес «неопровержимо доказал», что проживал в Монако не менее 202 дней в течение 2014 года, и принял все доводы защиты футболиста.

Согласно этому, Казначейство Испании будет обязано вернуть Хамесу более 3 млн евро.