Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем ответном поединке своей команды против «Атлетико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

«Прежде всего, мы должны сделать первый шаг, и этот первый шаг будет завтра.  Нам нужно сосредоточиться на хорошей игре, а не на результате, потому что, играя хорошо, мы способны забивать.

У меня есть ощущение, что этот матч будет совсем не похож на предыдущие игры против них, потому что атмосфера на стадионе будет невероятной.  Болельщики знают, что им нужно, и нам будет нелегко, но я верю в свою команду и в то, что мы можем добиться успеха — это возможно, почему бы и нет?  Вот на чем мы должны сосредоточиться.

Я знаю, что мы играем против "Атлетико", команды с очень хорошими игроками, и нам нужно будет надежно обороняться, но также смело действовать в атаке, прессинговать и использовать каждую возможность.  Если посмотреть на последний матч, возможно, в этом и заключалась большая разница между нами и соперником.  Возможно, завтра все будет по-другому, и в этом случае я был бы счастлив.

Ламин (Ямаль) был очень хорош в последних матчах, я им очень доволен и говорю ему, что он должен продолжать в том же духе.  Он один из лучших в ситуациях один на один, и мы должны помочь ему и предоставить такую возможность.  Мы должны играть как команда, это главное.  Я больше не беспокоюсь об индивидуальных выступлениях.  У нас много высококлассных игроков, но и у соперника тоже.  Я уже говорил, что в матчах зачастую все решают моменты, и я надеюсь, что завтра все сложится так, как мы хотим.

Менталитет и отношение к делу важны.  Любой, кто посмотрит на мою команду, — я говорил об этом после победы над "Эспаньолом", — знает, что между болельщиками и игроками невероятная связь.  Это показывает игрокам, с каким уважением они относятся к нашим выступлениям в последние полтора года, и это положительно скажется на команде.  Завтра каждый положительный аспект будет важен.  Мы должны верить, что сможем сделать это, и я думаю, что команда на правильном пути.  Обычно в матчах с "Атлетико" мы играем лучше», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1-м матче «Барселона» уступила «Атлетико» со счетом 0:2.  Ответная встреча между этими командами состоится завтра, 14-го апреля в 22:00 мск.