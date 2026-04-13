Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем ответном поединке своей команды против «Атлетико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Прежде всего, мы должны сделать первый шаг, и этот первый шаг будет завтра. Нам нужно сосредоточиться на хорошей игре, а не на результате, потому что, играя хорошо, мы способны забивать.

У меня есть ощущение, что этот матч будет совсем не похож на предыдущие игры против них, потому что атмосфера на стадионе будет невероятной. Болельщики знают, что им нужно, и нам будет нелегко, но я верю в свою команду и в то, что мы можем добиться успеха — это возможно, почему бы и нет? Вот на чем мы должны сосредоточиться.

Я знаю, что мы играем против "Атлетико", команды с очень хорошими игроками, и нам нужно будет надежно обороняться, но также смело действовать в атаке, прессинговать и использовать каждую возможность. Если посмотреть на последний матч, возможно, в этом и заключалась большая разница между нами и соперником. Возможно, завтра все будет по-другому, и в этом случае я был бы счастлив.

Ламин (Ямаль) был очень хорош в последних матчах, я им очень доволен и говорю ему, что он должен продолжать в том же духе. Он один из лучших в ситуациях один на один, и мы должны помочь ему и предоставить такую возможность. Мы должны играть как команда, это главное. Я больше не беспокоюсь об индивидуальных выступлениях. У нас много высококлассных игроков, но и у соперника тоже. Я уже говорил, что в матчах зачастую все решают моменты, и я надеюсь, что завтра все сложится так, как мы хотим.

Менталитет и отношение к делу важны. Любой, кто посмотрит на мою команду, — я говорил об этом после победы над "Эспаньолом", — знает, что между болельщиками и игроками невероятная связь. Это показывает игрокам, с каким уважением они относятся к нашим выступлениям в последние полтора года, и это положительно скажется на команде. Завтра каждый положительный аспект будет важен. Мы должны верить, что сможем сделать это, и я думаю, что команда на правильном пути. Обычно в матчах с "Атлетико" мы играем лучше», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1-м матче «Барселона» уступила «Атлетико» со счетом 0:2. Ответная встреча между этими командами состоится завтра, 14-го апреля в 22:00 мск.