Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Чемпионство в этом матче определяться не будет, еще рановато так загадывать. Не всегда решается судьба титула в матчах между командами, которые на это претендуют. Главное — не терять очки с командами‑аутсайдерами и середняками. Кто больше потеряет очков в таких матчах, тот и проиграет чемпионство. Игра будет важная и интересная, но она не решающая. Значение этот матч имеет, конечно, но только морально или психологически, может быть. У "Краснодара" стабильная команда со стабильной игрой, но от "Зенита", как и от "Спартака", неизвестно, чего ждать. Я где‑то прочел, что, как выясняется, такие ключевые матчи "Зенит" выигрывает больше, чем остальные. Фаворита здесь нет, в футболе всё бывает», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 12 апреля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.