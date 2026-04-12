Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. На кону стояло очень многое для каждой из команд. В первом тайме "Зенит" показал хороший прессинг, нам было сложно. Они забили гол, потом мы отодвинули игру. Второй тайм больше прошёл на их половине. Ждали свой момент, дождались. Потом было удаление. Футболисты проделали хорошую работу.

У нас был тяжёлый график — три выезда подряд. Думаю, игра оставила хорошее впечатление у всех, кто смотрел. Всё только начинается, борьба только начинается. Впереди шесть туров», — передает слова Мусаева Чемпионат.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл. В следующем поединке «быки» сыграют против «Балтики» 19-го апреля.