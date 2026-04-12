В 31‑м туре испанской Примеры «Мальорка» на своём поле нанесла разгромное поражение «Райо Вальекано» со счётом 3:0.

Ведат Мурики globallookpress.com

Главным героем встречи стал Ведат Мурики, оформивший дубль на 36‑й и 40‑й минутах. У косовара уже 21 забитый мяч в чемпионате — в 30 играх.

Третий мяч на счету главного таланта балеарцев Яна Вирхили, который отличился на 65‑й минуте.

Результат матча Мальорка Пальма-де-Мальорка 3:0 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Ведат Мурики 36' 2:0 Ведат Мурики 40' 3:0 Jan Virgili 65' Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео ( Антонио Санчес 81' ), Давид Лопес, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Саму Кошта ( Мараш Кумбула 72' ), Пабло Торре ( Такума Асано 72' ), Серхи Дардер, Мануэль Морланес ( Абдон Пратс 81' ), Ведат Мурики, Зиту Лувумбу Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Нобель Менди ( Хорхе де Фрутос 46' ), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия ( Серхио Камельо 77' ), Ранди Нтекья ( Александр Алемао 81' ), Херард Гумбау, Оскар Валентин ( Пате Сисс 46' ), Педро Диас, Илиас Акомах ( Пеп Чаварриа 67' ) Жёлтые карточки: Давид Лопес 81' — Нобель Менди 23', Флорьян Лежён 32', Ранди Нтекья 53', Андрей Рациу 65'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 8 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 7 2 Офсайды 6 11 Фолы 10

После этого успеха «Мальорка» переместилась на 15‑е место в таблице с 34 очками. «Райо Вальекано» (35 очков) занимает 13‑ю позицию.