В 31‑м туре испанской Примеры «Мальорка» на своём поле нанесла разгромное поражение «Райо Вальекано» со счётом 3:0.
Главным героем встречи стал Ведат Мурики, оформивший дубль на 36‑й и 40‑й минутах. У косовара уже 21 забитый мяч в чемпионате — в 30 играх.
Третий мяч на счету главного таланта балеарцев Яна Вирхили, который отличился на 65‑й минуте.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка3:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Ведат Мурики 36' 2:0 Ведат Мурики 40' 3:0 Jan Virgili 65'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео (Антонио Санчес 81'), Давид Лопес, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Саму Кошта (Мараш Кумбула 72'), Пабло Торре (Такума Асано 72'), Серхи Дардер, Мануэль Морланес (Абдон Пратс 81'), Ведат Мурики, Зиту Лувумбу
Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Нобель Менди (Хорхе де Фрутос 46'), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Серхио Камельо 77'), Ранди Нтекья (Александр Алемао 81'), Херард Гумбау, Оскар Валентин (Пате Сисс 46'), Педро Диас, Илиас Акомах (Пеп Чаварриа 67')
Жёлтые карточки: Давид Лопес 81' — Нобель Менди 23', Флорьян Лежён 32', Ранди Нтекья 53', Андрей Рациу 65'
После этого успеха «Мальорка» переместилась на 15‑е место в таблице с 34 очками. «Райо Вальекано» (35 очков) занимает 13‑ю позицию.